"Er ist der beste Spieler dieser Europameisterschaft": Christoph Kramer nennt überraschenden Namen

© getty

Calafiori mit Bologna für die Champions League qualifiziert

Calafiori war erst vor knapp einem Jahr vom FC Basel nach Bologna gewechselt und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass sich sein Verein in der abgelaufenen Saison sensationell für die Champions League qualifizierte.

Mittlerweile wird der Italiener mit einem Wechsel zu einem absoluten Topklub in Verbindung gebracht, unter anderem Juventus Turin und der FC Liverpool sollen interessiert sein. Kramer sagte zur Zukunft seines neuen Lieblingsspielers: "Wenn ich ein Topverein wäre, würde ich alles Geld, was ich habe, für den ausgeben. In allem, was er macht, ist er super."