Schottland, Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot von Deutschlands Gegner und wer fehlt?

© getty

Der Kader von Schottland für die EM 2024: Das Mittelfeld

Das Mittelfeld ist der Bereich, in dem Schottland die meiste Erfahrung auf höchstem Niveau hat.

John McGinn ist einer der wichtigsten Spieler von Aston Villa im Kampf um die Qualifikation zur Champions League und zudem seit langem ein Schlüsselspieler für Schottland.

Scott McTominay von Manchester United hat sich als offensiver Mittelfeldspieler für Schottland neu erfunden. Eigentlich spielte er im defensiven Bereich - doch durch seine Torgefährlichkeit wird er mittlerweile in der Nationalmannschaft und im Verein offensiver eingesetzt.

Celtic-Kapitän Callum McGregor fehlte in den März-Länderspielen verletzt, hat aber im Verein schon wieder sein Comeback gefeiert und sollte für das Eröffnungsspiel zur Verfügung stehen - an seinem Geburtstag, dem 14. Juni, gegen Deutschland. Billy Gilmour hat in den letzten sechs Monaten im Verein und in der Nationalmannschaft zugelegt und könnte im schottischen Mittelfeld für ein wenig Magie sorgen.

Mitte April musste Schottland derweil ein bittere Nachricht hinnehmen: Lewis Ferguson, der beim FC Bologna durchgestartet ist und ein sicherer Kandidat für den EM-Kader war, wird das Turnier in Deutschland voraussichtlich verpassen. Der 24-Jährige hat sich eine Kreuzbandverletzung zugezogen und muss wohl mehrere Monate aussetzen.