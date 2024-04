Italien, Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot der Squadra Azzurra und wer fehlt?

© getty

Italiens Kader für die EM 2024: Mittelfeld

Jorginho hat sich auf beeindruckende Art und Weise bei Arsenal in die Stamm-Elf zurückgekämpft - und das ist eine gute Nachricht für Italien. Obwohl er sich mit Manuel Locatelli noch um einen Platz in der Startelf streiten wird, dürfte der 32-Jährige am Ende das Mittelfeld kontrollieren, in dem mit Sicherheit auch Nicolò Barella spielen wird, der gegen Ecuador ein tolles Tor erzielte.

Danach hängt es davon ab, ob Spalletti sein gewohntes 4-3-3 spielen lässt oder ob er sich für die 3-4-2-1-Formation entscheidet, mit der er während der Länderspiele im März experimentierte. Lorenzo Pellegrini sollte auf jeden Fall dabei sein, denn er ist in guter Form und kann sowohl im Dreier-Mittelfeld als auch als offensiver Mittelfeldspieler hinter einem Stürmer spielen.

Fiorentinas Dauerbrenner Giacomo Bonaventura ist ebenfalls ein Kandidat für die Startelf. Davide Frattesi gehört zwar nicht zu den Stammspielern bei Inter, hat aber in der Nationalmannschaft seinen Torriecher bewiesen, sodass Spalletti ihn wohl kaum zu Hause lassen wird.

Bryan Cristante von der Roma und die beiden Monza-Spieler Matteo Pessina und Andrea Colpani sind auch im Gespräch, aber keiner von ihnen wurde in den Kader für die Freundschaftsspiele gegen Venezuela und Ecuador im März berufen. Stattdessen war Veronas Napoli-Leihgabe Michael Folorunsho mit dabei, auch wenn er am Ende keine Minute spielen durfte.