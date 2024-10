1. FC Saarbrücken vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Englische Woche in der 3. Liga! Nur wenige Tage nach dem 10. Spieltag geht es direkt mit dem 11. Spieltag weiter. Am heutigen Dienstag, den 22. Oktober, sind der 1. FC Saarbrücken und Hansa Rostock im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken im Einsatz. Der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr.