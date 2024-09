Viktoria Köln vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Gestern ging der 8. Spieltag der 3. Liga los, am heutigen Samstag (28. September) finden weitere sechs Spiele statt. In einem dieser sechs Partien treten Viktoria Köln und Erzgebirge Aue gegeneinander an. Der Anstoß ist für 14 Uhr angesetzt, als Spielstätte dient der Sportpark Höhenberg in Köln.