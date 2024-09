BVB II vs. 1860 München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

In der 3. Liga geht es am heutigen Samstag (28. September) so richtig zur Sache. Sechs Spiele stehen an, fünf davon werden um 14 Uhr angestoßen. Zu diesen Partien zählt auch das Duell zwischen den beiden Tabellennachbarn BVB II und 1860 München. Gespielt wird im Stadion Rote Erde in Dortmund.