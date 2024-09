© getty

1860 München vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball 3. Liga im TV und Livestream?

Wer 1860 München vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV sehen will, hat dafür gleich zwei Optionen zur Verfügung! Die öffentlich-rechtlichen Sender MDR und BR zeigen das Spiel jeweils live und in voller Länge im TV.

Beide Übertragungen gibt es auch als Livestream zu sehen, an dieser Stelle kommt auch MagentaSport ins Spiel. Mit einem kostenpflichtigen Abonnement beim Streamingdienst der Telekom seht Ihr alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge, so auch 1860 München vs. Dynamo Dresden am heutigen Samstag.

Zudem bietet OneFootball in Kooperation mit MagentaSport alle Spiele der 3. Liga im Pay-per-View-Livestream an. Jede einzelne Partie ist für 3,49 Euro zu sehen.