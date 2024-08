SpVgg Unterhaching vs. FC Ingolstadt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga Fußball im TV und Livestream?

Bayerisches Derby in der 3. Liga! Am heutigen Samstag, 10. August, treffen die SpVgg Unterhaching und der FC Ingolstadt am 2. Spieltag aufeinander. Angepfiffen wird die Partie im uhlsport PARK in Unterhaching um 14 Uhr.

Unterhaching verlor zum Auftakt der Saison 2024/25 bei Borussia Dortmund II mit 0:3. Besser verlief der Saisonstart für die Schanzer, die vor heimischen Fans Waldhof Mannheim mit 2:1 besiegten.