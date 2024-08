Erzgebirge Aue vs. Hannover 96 II, 3. Liga heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball im TV und Livestream?

Bereits gestern wurde die Drittligasaison 2024/25 eröffnet, am heutigen Samstag, dem 3. August, steht eine ganze Reihe an Spielen an. Um 14 Uhr erfolgt im Erzgebirgsstadion (Aue-Bad Schlema) der Anpfiff zwischen Erzgebirge Aue und Hannover 96 II.