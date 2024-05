BVB II vs. SSV Ulm heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Borussia Dortmund II hat am heutigen Samstag, dem 11. Mai, den Tabellenprimus SSV Ulm zu Gast. Ab 14 Uhr rollt an der Roten Erde in Dortmund der Ball.

3. Liga, 37. Spieltag: Die heutigen Spiele

Uhrzeit Heim Gast 14 Uhr FC Viktoria Köln Jahn Regensburg 14 Uhr FC Ingolstadt 04 VfB Lübeck 14 Uhr SpVgg Unterhaching Dynamo Dresden 14 Uhr Arminia Bielefeld Hallescher FC 14 Uhr Borussia Dortmund II SSV Ulm 1846 16.30 Uhr SV Waldhof Mannheim SV Sandhausen

Wer im TV und Livestream zuständig ist? Das erfahrt Ihr hier!