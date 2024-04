SSV Ulm vs. Preußen Münster heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 13. April, duellieren sich der SSV Ulm und Preußen Münster am 33. Spieltag der 3. Liga. Das Topspiel beginnt um 14.00 Uhr im Donaustadion in Ulm.

Der SSV Ulm hat am vergangenen Spieltag in die Erfolgsspur zurückgefunden. Am letzten Sonntag gewann der Tabellenzweite gegen den Halleschen FC mit 2:0. Nach zuvor zwei Unentschieden holten die Ulmer damit wieder einen Dreier. In der Tabelle liegt der SSV Ulm aktuell vier Zähler vor dem heutigen Gegner aus Münster.

Die drittplatzierten Münsteraner verloren nämlich am vergangenen Wochenende gegen Spitzenreiter Jahn Regensburg mit 1:3. Gegen die Regensburger endete damit die Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage. Für Preußen Münster war die Pleite ein herber Dämpfer im Aufstiegskampf. Wer gewinnt heute das Spitzenspiel in Ulm?