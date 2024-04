Jahn Regensburg vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 27. April, spielt Jahn Regensburg am 35. Spieltag der 3. Liga gegen Dynamo Dresden. Die Partie wird um 14.00 Uhr im Jahnstadion Regensburg angepfiffen.

Dynamo Dresden hat turbulente Tage hinter sich. Am vergangenen Wochenende unterlagen die Dresdner mit 0:2 gegen Viktoria Köln und verpassten damit im fünften Ligaspiel in Serie einen Dreier. Dynamo Dresden droht aufgrund der aktuellen Schwächephase jegliche Aufstiegschancen zu verspielen. Die Verantwortlichen in Dresden sahen sich daher gezwungen Trainer Markus Anfang zu beurlauben. Macht es die Mannschaft unter der Leitung von Heiko Scholz heute besser?

Auch Jahn Regensburg ließen am vergangenen Spieltag im Kampf um den Aufstieg Punkte liegen. Im Topspiel gegen den SSV Ulm unterlagen die Regensburger knapp mit 0:1. Beide Mannschaften dürften also am Mittag unbedingt einen Sieg einfahren wollen. Ein spannendes Topduell ist heute in Regensburg zu erwarten.