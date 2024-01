"Vielleicht sind wir verflucht": Michael Preetz soll den MSV Duisburg retten

Wenn Bernard Dietz Lust hat, sich zu quälen, schlägt er die Zweitliga-Tabelle auf. "SV Elversberg oder so - früher hätten die sich gefreut, wenn wir zum Freundschaftsspiel gekommen wären", sagte das Vereins-Idol des MSV Duisburg im SID-Gespräch seufzend. "Vielleicht sind wir verflucht, ich weiß es nicht."

Der MSV, einst deutscher Vize-Meister, viermaliger Finalist im DFB-Pokal, droht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Acht Punkte liegen die Zebras in der 3. Liga inzwischen hinter dem rettenden 16. Platz - und die Rivalen Hallescher FC bzw. 1860 München, auch so eine Ex-Größe in Selbstauflösung, haben noch ein Spiel weniger absolviert.

Wie gut, wenn es einen Hoffnungsschimmer gibt. Nicht wenige Fußball-Fans waren erstaunt, als vor wenigen Tagen diese Meldung kam: Michael Preetz, ein größerer Name im Geschäft, steigt ein! Der MSV, das zu sagen ist nicht übertrieben, legt sein Schicksal in die Hände seines früheren Torjägers.