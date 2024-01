Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Erst am Sonntag wurde in der 3. Liga noch im Rahmen des 21. Spieltags gespielt, schon geht es am heutigen Dienstag, den 23. Januar, direkt mit dem 22. Spieltag weiter. Fünf Spiele, die allesamt um 19 Uhr losgehen, stehen auf dem Plan. Eines davon ist auch das zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem Tabellenzweiten Dynamo Dresden.

Bestritten wird die Partie im Carl-Benz-Stadion in Mannheim, wie schon erwähnt, um 19 Uhr.