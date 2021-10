1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga empfängt Tabellenführer 1. FC Magdeburg heute Viktoria Berlin. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie des 13. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

3. Liga, 1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Der 13. Spieltag der 3. Liga beinhaltet am heutigen Samstag, 23. Oktober, auch das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Viktoria Berlin. Dieses beginnt in der MDCC-Arena um 14 Uhr.

Magdeburg ist nach zwölf Spieltagen der Konkurrenz schon etwas enteilt und grüßt souverän von der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger, Borussia Dortmund II, beträgt bereits fünf Punkte. Im ersten Spiel nach der Länderspielpause besiegte der FCM am vergangenen Samstag den SV Meppen mit 3:2.

Hinter Magdeburg liegt das Feld der 3. Liga seht eng beisammen. Zwischen dem Zweiten, BVB II, und dem Tabellen-14. SV Meppen liegen vor dem 13. Spieltag gerade einmal fünf Punkte. Mittendrin befindet sich der überraschend stark gestartete Aufsteiger Viktoria Berlin als Achter. In der vergangenen Wochen war aber etwas Sand im Getriebe der Viktoria.

Der letzte Sieg in der 3. Liga datiert vom 11. September gegen den SV Wehen Wiesbaden. Zu diesem Zeitpunkt war Viktoria Berlin sogar Tabellenzweiter.

3. Liga: Der 13. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Gast Ergebnis Freitag, 22. Oktober 19 Uhr VfL Osnabrück Hallescher FC 0:0 Samstag, 23. Oktober 14 Uhr Magdeburg FC Viktoria Berlin Samstag, 23. Oktober 14 Uhr SV Wehen Wiesbaden SV Meppen Samstag, 23. Oktober 14 Uhr Waldhof Mannheim FSV Zwickau Samstag, 23. Oktober 14 Uhr 1. FC Saarbrücken 1860 München Samstag, 23. Oktober 14 Uhr SC Freiburg II SC Verl Samstag, 23. Oktober 14 Uhr Würzburger Kickers Türkgücü-Ataspor Sonntag, 24. Oktober 13 Uhr Borussia Dortmund II FC Viktoria Köln Sonntag, 24. Oktober 14 Uhr TSV Havelse Eintr. Braunschweig Montag, 25. Oktober 19 Uhr MSV Duisburg 1. FC Kaiserslautern

3. Liga: 1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin heute live im TV und Livestream

In puncto Liveübertragungen im TV und im Livestream herrschen in der 3. Liga erstklassige Verhältnisse. In dieser Saison werden alle Spiele live übertragen - an jedem Drittligasamstag sogar auch im Free-TV. Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr heute auch das Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Viktoria Berlin verfolgen.

3. Liga: 1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin heute live im Free-TV

Die Live-Übertragungsrechte für die Spiele der 3. Liga liegen auch in dieser Saison wieder bei der ARD. Auf Das Erste und vor allem den 3. Programmen gibt es immer samstags bis zu drei Drittligaspiele live im Free-TV zu sehen. Magdeburg gegen Viktoria Berlin könnt Ihr heute live beim MDR und beim RBB live verfolgen, da die beiden Teams in Verbreitungsgebiet der jeweiligen TV-Sender liegen. Das zweite Livespiel der 3. Liga im Free-TV ist heute übrigens 1. FC Saarbrücken vs. 1860 München (SWR/SR/BR).

Die Übertragung des Mitteldeutschen Rundfunks zu Magdeburg vs. Viktoria Berlin beginnt im Rahmen der Sendung "Sport im Osten" um 14 Uhr. Die Übertragung des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit Kommentator Max Zobel beginnt ebenfalls um 14 Uhr. Aufgepasst: Die Sendung ist nur im Kanal rbb Berlin zu sehen.

3. Liga: 1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin heute live im Pay-TV

Magenta Sport zeigt alle Spiele der Drittliga-Saison 2021/22 live - und damit natürlich auch Magdeburg vs. Viktoria Berlin. Der Bezahlsender der Telekom ist allerdings kostenpflichtig. Neben den Einzelspielen zeigt Magenta Sport heute auch eine Konferenz mit folgenden Spielen:

1. FC Magdeburg - Viktoria Berlin

SV Wehen Wiesbaden - SV Meppen

Waldhof Mannheim - FSV Zwickau

1. FC Saarbrücken - 1860 München

SC Freiburg II - SC Verl

Würzburger Kickers - Türkgücü München

Übertragungsbeginn von Magdeburg vs. Viktoria Berlin und der Konferenz ist jeweils um 13.45 Uhr.

Magenta Sport kostet für Telekom-Kunden 4,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 9,95 Euro im Monatsabo bezahlen. Auch Nicht-Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Monatsabo (16,95 Euro pro Monat) und einem Jahresabo (9,95 Euro pro Monat).

© getty Benedetto Muzzicato ist seit 2019 Trainer von Viktoria Berlin.

Viktoria Köln vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute im Livestream

Der MDR und der RBB zeigen das Spiel heute auch in einem kostenlosen Livestream. Zu diesen gelangt Ihr über folgende Links:

Auch Magenta Sport bietet einen Livestream seiner Übertragungen an. Über die kostenlose App könnt Ihr den Livestream auf Eurem Smartphone, Tablet oder Smart-TV abrufen. Am heimischen PC ist der Livestream mit allen gängigen Browsern zu öffnen.

3. Liga: 1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin heute im Liveticker

SPOX berichtet vom Spiel 1. FC Magdeburg gegen Viktoria Berlin in Form eines kostenlosen Livetickers. Über die Tagesübersicht gelangt Ihr zu unseren Tickern der anderen Drittligaspiele.

Hier geht's zum Liveticker 1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

3. Liga: 1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Magdeburg: Reimann - Obermair, Tob. Müller, Bittroff, Bell Bell - Condé, A. Müller, Krempicki - Ceka, Kath - Schuler

Reimann - Obermair, Tob. Müller, Bittroff, Bell Bell - Condé, A. Müller, Krempicki - Ceka, Kath - Schuler Viktoria Berlin: Krahl - Gunte, Lewald, Kapp - Yamada, Menz, Jopek, Y. Becker - S. Benyamina, Lucas Falcao, Küc

3. Liga: Die Tabelle am 13. Spieltag