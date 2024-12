FC Bayern München: Die Pressekonferenz mit Trainer Vincent Kompany vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker - Vor Beginn:

Vor Beginn: Beide Teams trafen in dieser Spielzeit schon einmal aufeinander. In der Bundesliga gab es Ende September ein 1:1. Den Führungstreffer von Robert Andrich in der 31. Minute gleich Aleksandar Pavlovic nur acht Minuten später wieder aus.

Vor Beginn: Um 10 Uhr wird sich der Coach des deutschen Rekordmeisters den Fragen der Presse stellen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern München mit Trainer Vincent Kompany vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer 04 Leverkusen.