Auslosung DFB-Pokal Achtelfinale: Wo läuft die Ziehung heute live im Free-TV und Livestream?

Die Losfee ist in diesem Jahr André Schnura. Der Saxophonist sorgte während der EM diesen Sommer für Aufsehen, als er in Fanzonen mit seinem Instrument auftrat. Als Ziehungsleiter wird DFB-Sportdirektor Rudi Völler fungieren. Bei der Auslosung werden alle Teams aus einem einzigen Topf gezogen. Grundsätzlich haben Mannschaften aus der 3. Liga oder niedrigeren Ligen Heimrecht, in dieser Runde gilt das nur für Arminia Bielefeld. Bei den übrigen Begegnungen hat das zuerst gezogene Team das Recht, im eigenen Stadion zu spielen.