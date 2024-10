DFB-Pokal 2. Runde live im Free-TV: Welche Spiele werden kostenlos bei ARD und ZDF übertragen?

Sämtliche Partien des DFB-Pokals gibt es nur gegen eine Gebühr, der Pay-TV-Sender Sky besitzt nämlich die Rechte am gesamten Turnier. Auf Sky Sport 1 (HD) und Sky Sport Top Event findet Ihr die Konferenzschaltung, dazu gibt es auf den diversen anderen Kanälen auch die Einzelspiele. SkyGo und WOW sind die Anlaufstellen für den Livestream.

Aber auch im Free-TV werden einzelne Spiele angeboten - und zwar je eins pro Tag. Am heutigen Dienstag (29. Oktober) strahlt die ARD das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund live und in voller Länge im Free-TV und im Gratisstream via App und Website aus. Morgen (Mittwoch, 30. Oktober) dürft Ihr Euch über Mainz 05 vs. FC Bayern München im ZDF freuen.