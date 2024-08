Rot-Weiss Essen vs. RB Leipzig: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

© getty

Rot-Weiss Essen vs. RB Leipzig: DFB-Pokal 1. Runde heute im TV und Livestream

Für das Duell Essen vs. Leipzig habt Ihr in Sachen Bewegtbild nur eine Anlaufstelle: Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie exklusiv einzeln (Sky Sport 2) und in der Konferenz (Sky Sport 1), und zwar sowohl im linearen Fernsehen als auch im Livestream via SkyGo und WOW.