HSV, DFB-Pokal 1. Runde heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt SV Meppen vs. Hamburger SV im TV und Livestream?

Nord-Duell in der 1. Runde des DFB-Pokals! Der SV Meppen aus der Regionalliga Nord empfängt am heutigen Sonntag, 18. August, den Zweitligisten Hamburger SV. In der Hänsch-Arena beginnt das Spiel um 18 Uhr.

Unter Steffen Baumgart will der HSV endlich wieder zurück in die Bundesliga. Zuvor gilt es allerdings die Pokalhürde beim SV Meppen, der aus den ersten drei Ligaspielen nur zwei Punkte holte, zu meistern.