Erzgebirge Aue vs. Gladbach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal 1. Runde im TV und Livestream?

Wer die Partie live und in voller Länge verfolgen möchte, wird nur bei Sky fündig. Dort liegen die Übertragungsrechte an allen Pokalspielen in dieser Saison.

Das Einzelspiel wird bei Sky Sport 3 (HD) übertragen, die Konferenz, die auch alle anderen Partien mit Anpfiff um 13 Uhr anbietet, ist bei Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event zu sehen.