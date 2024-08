Energie Cottbus vs. Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal 1. Runde im TV und Livestream?

Wie alle Pokalspiele in der laufenden Saison ist auch das heutige live und in voller Länge bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Duell bei Sky Sport 3 (HD). Die Konferenz mit allen Parallelspielen wird bei Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event zur Verfügung angeboten. Alles, was von Sky im TV angeboten wird, lässt sich auch im kostenpflichtigen Livestream via SkyGo-Abonnement oder WOW verfolgen.