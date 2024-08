Dynamo Dresden, 1. Runde DFB-Pokal: Wo läuft SGD vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV und Livestream?

Da Dresden vs. Düsseldorf keines der vier an diesem Wochenende live in der ARD oder dem ZDF gezeigten Erstrundenspiele ist, läuft es nicht im Free-TV.

Doch keine Angst, live verfolgen könnt Ihr es im TV und im Livestream dennoch. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Dynamo Dresden vs. Fortuna Düsseldorf ab 17.50 Uhr auf Sky Sport 4 (HD). Als Kommentator ist Oliver Faßnacht im Einsatz. Zudem ist die Partie in der Konferenz auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1 (HD) zusehen.

Selbstverständlich wird auch ein Livestream angeboten - nämlich via SkyGo (für Bestandskunden) oder beim kostenpflichtigen Streamingdienst WOW. Zugreifen könnt Ihr auf den Livestreams auch über die jeweiligen Apps auf dem Endgerät Eurer Wahl - beispielsweise auf dem Smart-TV.