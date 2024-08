DFB-Pokal 2024/25, 2. Runde: Datum, Termin, Spiele, Teams, Mannschaften, Modus, Übertragung im Free-TV und Livestream

DFB-Pokal 2024/25, 2. Runde: Datum, Termin

Anders als noch in der 1. Runde, deren Partien über sechs Tage ausgespielt werden, finden die der 2. Runde nur noch an zwei Tagen statt, und zwar am Dienstag, 29. Oktober, und am Mittwoch, 30. Oktober.

In der 1. Runde fanden die Partien von Titelverteidiger Bayer Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart über eine Woche nach den anderen Erstrundenspielen statt, da die beiden Bundesligisten zum vorhergesehenen Termin um den DFL-Supercup spielten.