ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt die DFB-Pokal Auslosung der 2. Runde heute live im Free-TV und Livestream

Lediglich ein Bundesligist schied in der ersten Runde des DFB-Pokals aus: Der VfL Bochum unterlag beim Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg. Die beiden Supercup-Teilnehmer, Bayer 04 Leverkusen (1:0 gegen Jena am 28. August) und der VfB Stuttgart (5:0 gegen Münster am 27. August), traten erst verspätet zu ihren Erstrundenpartien an.

Erst danach erfolgt nun die Auslosung für die zweite Runde. Als Losfee wird Sonja Greinacher, Olympiasiegerin im 3x3-Basketball von Paris, fungieren. Die Auslosung erfolgt heute, Sonntag, um 17:10 Uhr im Deutschen Fußballmuseum. Geleitet wird sie vom 1. DFB-Vizepräsidenten Peter Frymuth.