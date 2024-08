Alemannia Aachen vs. Holstein Kiel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal 1. Runde im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, 17. August, steht in der 1. Runde des DFB-Pokals unter anderem die Partie zwischen Alemannia Aachen und Holstein Kiel auf dem Programm. Die Partie wird um 18 Uhr am Aachener Tivoli angepfiffen.

Die in die 3. Liga aufgestiegene Alemannia hat bereits zwei Liga spiele absolviert (Sieg und Unentschieden). Bundesligist Holstein Kiel macht heute dagegen sein erstes Pflichtspiel der Saison.