1. FC Kaiserslautern vs. Bayer Leverkusen, Schiedsrichter: Wer pfeift das DFB-Pokal Finale?

Geleitet wird das Spektakel von Bastian Dankert. Der 43-jährige gebürtige Schweriner hat in der laufenden Saison in zahlreichen Wettbewerben gepfiffen und war nicht nur in Deutschland, sondern auch für die Champions-League- und Conference-League-Qualifikation sowie in der Saudi Pro League im Einsatz.

Von den 13 Bundesligapartien, die Dankert gepfiffen hat, war keines mit Leverkusen-Beteiligung, dafür stand er immerhin bei einem Spiel des 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga im Einsatz - am 26. November bei der 0:3-Pleite der Lauterer gegen Holstein Kiel.

In 30 Begegnungen hat Dankert 119 Gelbe, vier Gelb-Rote und zwei Rote Karten verteilt sowie acht Elfmeter gegeben.