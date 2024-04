Bayer Leverkusen vs. Fortuna Düsseldorf 4:0: Florian Wirtz führt die Werkself nach Berlin

Bayer Leverkusen vs. Fortuna Düsseldorf: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So geht's in die Partie:

Leverkusen: Kovar - Stanisic, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, G. Xhaka, Grimaldo, Adli, Wirtz - Schick

Kovar - Stanisic, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, G. Xhaka, Grimaldo, Adli, Wirtz - Schick Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Siebert, Hoffmann, Iyoha - Oberdorf, Engelhardt, Klaus, Johannesson, Tzolis - Mustapha

Vor Beginn: Die Rollen sind klar verteilt: Leverkusen ist nach einem Last-Minute-Comeback am vergangenen Wochenende gegen Hoffenheim in dieser Saison weiterhin ungeschlagen und in gleich drei Wettbewerben auf Titeljagd - und damit natürlich klarer Favorit. Auch die Fortuna ist allerdings in guter Form und befindet sich in der 2. Bundesliga aktuell auf dem Relegationsplatz. Rund eine Stunde vor der Partie melden wir uns hier mit den Aufstellungen zurück!

Vor Beginn: Die Werkself nimmt am heutigen Mittwoch, dem 3. April, die Rolle des Gastgebers ein - dementsprechend wird in der BayArena in Leverkusen gespielt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Bayer 04 Leverkusen vs. Fortuna Düsseldorf!