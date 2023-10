DFB - Noten und Einzelkritiken vom Testspiel gegen Mexiko: Rüdiger erlebt Wechselbad - Süle und Müller kassieren die 5

Die deutsche Nationalmannschaft hat im zweiten Testspiel der USA-Reise gegen Mexiko 2:2 gespielt. Abwehrchef Antonio Rüdiger erlebte dabei ein Wechselbad der Gefühle, Niklas Süle hatte entscheidenden Anteil an beiden Gegentoren und Thomas Müller verkam zum Totalausfall. Die Noten und Einzelkritiken der DFB-Spieler.

Hier geht es zum Spielbericht.

© getty Deutschland - Mexiko, Noten: Marc-André ter Stegen Leistete sich in der Anfangsphase zwei üble Fehlpässe. Geprüft wurde ter Stegen kaum, bei den Gegentoren war er chancenlos. Note: 4.

© getty Deutschland - Mexiko, Noten: Niklas Süle Süle ersetzte seinen Dortmund-Kollegen Mats Hummels und übernahm den Posten des Rechtsverteidigers, einer von zwei Startelf-Wechseln im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen die USA. Hatte seinen Gegenspieler Lozano zunächst gut im Griff, ehe er dessen Flanke auf Antuna zum 1:1 nicht energisch genug verteidigte. Beim 1:2 ließ Süle den Torschützen Sánchez gewähren. Note: 5.

© getty Deutschland - Mexiko, Noten: Jonathan Tah Nach einem eher durchwachsenen Auftritt als Rechtsverteidiger gegen die USA rückte Tah in die Innenverteidigung. Agierte dort unauffällig-solide. Note: 3,5.

© getty Deutschland - Mexiko, Noten: Antonio Rüdiger Rüdiger war wiederholt zu weit weg von seinen Gegenspielern, so auch beim Gegentor durch Antuna. Kurz zuvor hatte er nur mangelhaft geklärt. Bei einigen anderen Szenen rettete er dafür stark. In der 25. traf Rüdiger nach einer Ecke per Kopf zum 1:1. Ein Wechselband der Gefühle für den Abwehrchef. Note: 3.

© getty Deutschland - Mexiko, Noten: Robin Gosens Nach einer schwachen Vorstellung gegen die USA bekam Gosens etwas überraschend erneut den Vorzug vor David Raum. Wieder agierte er bei eigenem Ballbesitz deutlich höher als die anderen drei Mitglieder der Viererkette, diesmal war er aber besser ins Spiel integriert. Wie schon gegen die USA verzeichnete Gosens auch diesmal einen Assist, überlegt leitete er Sanés Ecke mit dem Kopf zu Rüdiger weiter. Auch bei zwei weiteren Ecken sorgte er für Gefahr. Vor dem 1:2 verhinderte Gosens Antunas Flanke nicht. Note: 3,5.

© getty Deutschland - Mexiko, Noten: Pascal Groß Nach einem üblen Ballverlust in der 6. Minute stabilisierte sich Groß. Anschließend mit seiner körperlichen Robustheit und seiner Zweikampfstärke wieder ein Gewinn im defensiven Mittelfeld. In der 36. vergab er eine Kopfballchance. Note: 3.

© getty Deutschland - Mexiko, Noten: Ilkay Gündogan Gündogan kümmerte sich regelmäßig tief zwischen den Innenverteidigern um das Aufbauspiel, immer wieder gelangen ihm dabei raumgewinnende Zuspiele. Note: 2,5.

© getty Deutschland - Mexiko, Noten: Leroy Sané Der aktuell formstärkste deutsche Nationalspieler blieb bei seinen Dribblings zwar öfter hängen, glänzte aber mit anderen Qualitäten. Sané arbeitete fleißig mit nach hinten und trat gute Ecken. Eine davon führte zu Rüdigers 1:0. Mit einem starken Antritt leitete er Füllkrugs 2:2 ein. Note: 2.

© getty Deutschland - Mexiko, Noten: Jamal Musiala Suchte auf der rechten Seite immer wieder das Zusammenspiel mit Sané: Die beiden kombinierten ganz ansehnlich, wurden dabei jedoch nicht so richtig gefährlich. Für Musiala-Verhältnisse ein eher blasser Auftritt. Note: 3.

© getty Deutschland - Mexiko, Noten: Florian Wirtz Ballsicher und mit einigen guten Pässen. In der 5. Minute vergab er die erste gute Chance des Spiels, in der 51. scheiterte er knapp an Ochoa - ehe Füllkrug per Nachschuss zum 2:2 traf. Note: 3.

© getty Deutschland - Mexiko, Noten: Thomas Müller Er würde am liebsten "für immer" in der DFB-Auswahl zu spielen, betonte Thomas Müller vor der Partie. Nagelsmann verhalf ihm gegen Mexiko immerhin mal zum 125. Länderspiel. Beim Jubiläum verkam Müller aber zum Totalausfall. Er hatte kaum Ballkontakte, war überhaupt nicht im Spiel. In der 37. netzte er zwar, der Treffer zählte wegen einer knappen Abseitsstellung aber zurecht nicht. Zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 5.