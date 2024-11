"Zu viele politische Themen können Mannschaft belasten": Julian Nagelsmann warnt vor Debatte über WM-Vergabe nach Saudi-Arabien

Nagelsmann: "Dass nicht alle Dinge top funktionieren, liegt auf der Hand"

Die politischen Themen wolle er anderen überlassen, sagte Nagelsmann vor dem abschließenden Nations-League-Spiel der DFB-Auswahl am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Ungarn: "Dafür haben wir die Fachmänner, die sich um diese Dinge auch kümmern. Wir sind die Fachmänner für den Sport und kümmern uns um den Sport." Zwar habe er als Privatperson eine Meinung, müsse diese aber nicht jedem mitteilen.

"Am Ende treffen wir als Trainer und als Mannschaft nicht die Entscheidung, sondern das sind ganz andere Bereiche, andere Sphären, wo diese Entscheidungen getroffen werden", sagte Nagelsmann weiter - und ergänzte mit Blick auf die von vielen Seiten kritisierte Menschenrechtslage in dem Wüstenstaat: "Dass nicht alle Dinge top funktionieren in Saudi-Arabien, glaube ich, liegt auf der Hand. Aber das sind nicht unsere Bewertungsgrundlagen."

Bei der WM in Katar war die deutsche Auswahl in der Vorrunde ausgeschieden, sportpolitisch hatte der DFB im Vorfeld in der "One Love"-Debatte für Aufsehen gesorgt.