Wegen Österreich? Paul Wanner lehnte wohl DFB-Nominierung ab

Wanner hat nach Informationen der Süddeutschen Zeitung seine Nominierung für das DFB-Aufgebot abgelehnt. Dem Vernehmen nach, um sich seine Optionen weiter offen zu halten und zur Überraschung von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Am Donnerstag gibt Nagelsmann seinen Kader für die Länderspiele gegen Bosnien und Herzegowina am 16. November (20.45) und drei Tage später gegen Ungarn (20.45 Uhr) in der Nations League bekannt.

Wäre Wanner bei einem der beiden A-Länderspiele zum Einsatz gekommen, wäre ein anschließender Wechsel zum Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) nur noch unter schwierigen Voraussetzungen möglich gewesen. Weil seine Mutter Österreicherin ist, wäre Wanner auch für den ÖFB spielberechtigt. Nationaltrainer Ralf Rangnick gab sich zuletzt kämpferisch, im November 2022 hatte der vom FC Bayern an den FCH ausgeliehene Youngster sogar schon einmal bei den Österreichern mittrainiert.

Andererseits hat Wanner bereits für mehrere deutsche Jugendnationalteams gespielt. Zuletzt feierte er ein überzeugendes Debüt in der U21 bei den Länderspielen gegen Bulgarien und Ungarn in der EM-Qualifikation.