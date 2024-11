Torhüterfrage im DFB-Team geklärt? Bundestrainer Julian Nagelsmann hat "eine Tendenz"

"Die verrate ich nicht, weil ich beiden die Chance geben will, sich zu präsentieren", sagte der Bundestrainer nach dem 1:1 (0:0) in der Nations League in Ungarn geheimnisvoll.

Wie im Oktober bekamen auch beim Jahresabschluss beide Stellvertreter des verletzten Marc-Andre ter Stegen ein Spiel. Baumann hielt wie gegen die Niederlande (1:0) auch gegen Bosnien und Herzegowina (7:0) die Null, Nübel musste wie in Bosnien und Herzegowina (2:1) in Budapest einmal hinter sich greifen.

Die Spiele könne man aber "nicht zu 100 Prozent vergleichen", sagte Nagelsmann. Nübel habe in Ungarn "super Paraden" gezeigt und "im Aufbau mehr Druck als Oli am Samstag" gehabt: "Im Endeffekt zählt die Leistung in der Bundesliga, da kann viel passieren. Ich gehe aber nicht davon aus, dass einer einbricht."