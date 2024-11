Töpfe stehen fest: Deutschland geht in WM-Qualifikation Top-Nationen aus dem Weg

Deutschland ist bei der Ziehung am 13. Dezember in Zürich in Topf eins gesetzt, das teilte der Fußball-Weltverband FIFA am Donnerstag mit. Auf dem Weg zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko wird die DFB-Elf den europäischen Top-Nationen aus dem Weg gehen.

Denn neben Deutschland befinden sich die sieben weiteren Nations-League-Viertelfinalisten (Kroatien, Dänemark, Frankreich, Italien, Niederlande, Portugal, Spanien) sowie die vier darüber hinaus bestplatzierten europäischen Teams der Weltrangliste (England, Belgien, Schweiz, Österreich) im ersten Topf. Insgesamt werden zwölf Gruppen mit vier beziehungsweise fünf Mannschaften ausgelost.