Gespräche sollen bereits laufen: DFB plant wohl Nagelsmann-Coup

Julian Nagelsmann ist seit 2023 Bundestrainer

Nagelsmann übernahm das Amt im September 2023 von Interimscoach Völler, der Hansi Flick abgelöst hatte. Bei der Heim-EM führte er die DFB-Auswahl ins Viertelfinale, wo sie unglücklich dem späteren Europameister Spanien (1:2 n.V.) unterlag. Er schaffte dabei nach bleiernen Jahren einen Stimmungsumschwung, der die Nationalmannschaft noch immer trägt.

Im letzten Heimspiel des Länderspieljahres hatte Deutschland am vergangenen Samstag in der Nations League durch ein 7:0 gegen Bosnien und Herzegowina begeistert. Zum Abschluss von 2024 gab es am Dienstag ein 1:1 in Budapest gegen Ungarn.