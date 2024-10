DFB-Team: Julian Nagelsmann muss den nächsten Ausfall verkraften

Der Außenverteidiger von RB Leipzig reiste am Mittwoch wegen Rückenbeschwerden aus dem Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach ab. Für den 27-Jährigen wird kein weiterer Spieler nachnominiert, wie der DFB mitteilte.

Henrichs ist bereits der siebte Spieler, der für die Partien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Zenica gegen Bosnien und Herzegowina sowie drei Tage später in München gegen die Niederlande passen muss.