"Herausragender Coup": Nagelsmann gratuliert Klopp und Red Bull - Tür für Leno "nicht weiter aufgegangen"

"In erster Linie gratuliere ich Oliver Mintzlaff zu einem herausragenden Coup in meinen Augen. Ich gratuliere auch Jürgen Klopp zu einem herausragenden, interessanten Job", sagte Nagelsmann vor der Partie der DFB-Elf in der Nations League in Bosnien-Herzegowina am Freitag (20.45 Uhr).

Das Engagement des ehemaligen Trainers des FSV Mainz 05, von Borussia Dortmund und des FC Liverpool sei "für beide Seiten eine Win-Win-Situation", erklärte Nagelsmann. Der 57 Jahre alte Klopp übernimmt ab 1. Januar 2025 bei Red Bull den Job als Head of Sports. Diesen werde Klopp mit "sehr viel Leben und auch mit seiner Art herausragend gut erfüllen", sagte der Bundestrainer.

Verschiedene Medien berichteten in unterschiedlicher Weise von einer möglichen Ausstiegsklausel für einen Posten als Bundestrainer für Klopp, sollte nach der WM 2026 ein Nachfolger für Nagelsmann gesucht werden. "Ich kenne Oliver Mintzlaff sehr gut", sagte Nagelsmann, der in seiner Zeit als Trainer der Sachsen zwischen 2019 und 2021 mit dem früheren Geschäftsführer zusammengearbeitet hatte: "Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Klausel drinsteht, aber ich frage mal nach und dann überlege ich nochmal, was ich darauf antworte."