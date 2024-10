DFB-Team: Wo läuft Deutschland Nationalmannschaft vs. Niederlande in der Nations League heute live im Free-TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans: Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande wird live und in voller Länge im TV zu sehen sein. Das ZDF überträgt am heutigen Abend live aus der Münchner Allianz Arena. Ab 20.15 Uhr melden sich Moderator Jochen Breyer und Kommentator Oliver Schmidt. Als Experten sind Christoph Kramer und Per Mertesacker im Einsatz.

Darüber hinaus bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen kostenlosen Livestream an. Diese könnt Ihr via sportstudio.de abrufen.