DFB-Team, Länderspielpause: Termine, Spiele, Gegner, Orte, Kader, Übertragung Deutschland im Free-TV und Livestream

Der 3. und 4. Spieltag der Nations League stehen kurz bevor, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist also wieder gefragt. Aktuell führt das DFB-Team Gruppe 3 in Liga A knapp an.

Nations League: Die Tabelle in Gruppe 3 (Liga A)

Platz Team Sp. Diff. Pkt. 1 Deutschland 2 5 4 2 Niederlande 2 3 4 3 Bosnien-H. 2 -3 1 4 Ungarn 2 -5 1

Wenn Ihr Fragen habt zu den Terminen, Spielen, Gegnern, Orten, dem Kader oder der Übertragung im Free-TV und Livestream, seid Ihr hier genau richtig.