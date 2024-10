"Immer gut, wenn man die Hintergründe weiß, bevor man was erzählt": Julian Nagelsmann reagiert auf Kritik von Jens Lehmann

Jens Lehmann spricht sich klar für Bernd Leno aus

"An seiner Stelle hätte ich auch so gehandelt. Ich bin davon ausgegangen, dass Leno und ter Stegen nach dem Rücktritt von Manuel Neuer um die Nummer 1 konkurrieren", erklärte Lehmann gegen und übte Kritik am Bundestrainer: "Er spielt mit Fulham in der Premier League, der anspruchsvollsten Liga der Welt. Und er hat eine bessere Ausbildung, wie man eine Abwehr organisiert. Deshalb wundere ich mich, wie das jetzt beim DFB läuft. Aber andererseits wundere ich mich auch nicht."

Nagelsmann ist derweil von seiner Entscheidung überzeugt und wählte auch deutliche Worte Richtung Leno: "Ich mache die Tür jetzt nicht zu. Aber sie ist auch nicht weiter aufgegangen."

Am Freitag wird Nübel das Tor der deutschen Nationalmannschaft hüten, wenn es gegen Bosnien-Herzegowina geht. Baumann steht hingegen am Montag gegen die Niederlande im Kasten.