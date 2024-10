DFB-Team: Wo läuft Bosnien Herzegowina vs. Deutschland Nationalmannschaft heute live im Free-TV und Livestream?

In den europäischen Ligen ruht der Spielbetrieb für zwei Wochen. Das heißt, dass die Nationalmannschaften im Einsatz sind. Deutschland spielt am heutigen Freitag, 11. Oktober, in der Nations League in Bosnien-Herzegowina. Das Spiel der Gruppe A3 wird um 20.45 Uhr im Stadion Bilino Polje in Zenica angepfiffen.

Nach einem Sieg gegen Ungarn und einem Unentschieden in den Niederlanden führt das DFB-Team die Gruppe mit vier Punkten an. Bosnien-Herzegowina holte aus den beiden bisherigen Begegnungen einen Punkt. Trotz des Ausfalls einiger Stammspieler geht das Team von Nationaltrainer Julian Nagelsmann als Favorit in das Spiel.