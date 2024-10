DFB-Team, Nations League: Wie kommt Deutschland Nationalmannschaft weiter und was passiert nach der Gruppenphase?

Deutschland spielt gemeinsam mit 15 anderen Nationalteams in der Liga A der Nations League, der Liga mit den besten Teams. Diese wurden in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften per Los eingeteilt.

Das primäre Ziel der Nationalmannschaft ist es, zunächst einmal weiterzukommen. Dafür sind nach Abschluss der Gruppenphase, Platz eins oder zwei in der Gruppe A3 Voraussetzung.

Wie es für Deutschland nach der Gruppenphase weiter geht, ist nur von der Gruppenplatzierung abhängig. In der Liga A qualifizieren sich in der Nations League die Gruppensieger und -zweiten für das neu eingeführte und in Hin- und Rückspiel ausgetragene Viertelfinale (20. und 23. März 2025), deren Sieger sich wiederum für das bekannte Final-Four-Turnier (4. bis 8. Juni 2025) qualifizieren.

Belegt Deutschland nach der Gruppenphase Platz drei, geht es gegen einen Gruppenzweiten der Liga B in Hin- und Rückspiel in die Auf- bzw. Abstiegs-Play-offs (20. und 23. März). Wird Deutschland gar Gruppenletzter steht automatisch der Abstieg in die Liga B der nächsten Nations-League-Saison fest.