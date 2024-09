"War nicht so wichtig": Toni Kroos spottet über UEFA-Bericht zum Handspiel von Marc Cucurella

"Sie haben jetzt drei Monate gebraucht, um mitzubekommen, dass es Hand war - was eigentlich fast alle schon in der Sekunde geschafft haben. Das beruhigt mich ungemein", sagte der Weltmeister von 2014 am Montagabend beim vierten Spieltag seiner Icon League in Düsseldorf spöttisch.

"Aber danke, war nicht so wichtig. Gibt mir ein gutes Gefühl", witzelte Kroos danach weiter: "Darf ich mich jetzt Europameister nennen, so im Nachgang? Sie haben es ja jetzt offiziell bestätigt."

Die Antwort gab sich der 34-Jährige, für den das EM-Aus der deutschen Mannschaft gegen Spanien (1:2 n.V.) das letzte Spiel seiner Karriere war, kurz darauf selbst: "Ich glaube, das geht so nicht."