"Es muss von ihm kommen": DFB-Ansage in Sachen Paul Wanner

"Das ist enorm wichtig, dass wir so einen Spieler halten", sagte der 57-Jährige über den Teenager vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim im ZDF-Sportstudio, der für beide Länder auflaufen darf.

"Er weiß natürlich, was er an Deutschland hat. Er spielt ja im Moment in der U20 oder U21", so Völler über die Leihgabe von Bayern München. Der 18-jährige Wanner hat eine österreichische Mutter, einen deutschen Vater und beide Staatsbürgerschaften.