"Fest in unseren Planungen": Shootingstar im Visier von Bundestrainer Julian Nagelsmann

Nagelsmann über Wanner: "Ein Spieler mit sehr viel Potenzial"

Wanner hatte erst am vergangenen Wochenende im Ligaspiel gegen den FC Augsburg aufgetrumpft, mit einem Tor und einer Vorlage führte er Heidenheim zu einem 4:0-Sieg. Alle fünf Pflichtspiele entschied der FCH in der laufenden Saison für sich, viermal wirkte Wanner mit, erzielte dabei vier Treffer und bereitete zwei weitere vor.

"Mich freut seine Entwicklung. Er ist ein Spieler mit sehr viel Potenzial und Tempo, den wir beim DFB fest in unseren Planungen haben", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag in Herzogenaurach.