"Er hatte große Probleme, hat viele Fehler gemacht": Ronald Koeman kritisiert deutschen Nationalspieler

Tah erklärte später zu seiner Vorstellung: "Was heißt Probleme? Wir haben viel Eins-gegen-Eins gespielt über den ganzen Platz, es gab viele direkte Duelle und in denen hat der Schiri oft gegen einen entschieden. Es war nicht einfach. Am Ende geht es darum, entweder der Ball oder der Gegner, aber nicht beide zusammen. Das war heute das Motto."

Nach der Länderspielpause ist Tah wieder für Bayer Leverkusen im Einsatz. Am Samstag trifft der Deutsche Meister in der Bundesliga in einem Auswärtsspiel auf 1899 Hoffenheim.