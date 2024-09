"Das wäre Blödsinn": Manuel Neuer für Marc-Andre ter Stegen? Warnung an Bundestrainer Julian Nagelsmann

"Mir sind fast die Tränen gekommen, als ich die Bilder von Marc-Andre ter Stegen gesehen habe. Er musste so viele Jahre im DFB-Tor hinter Manuel Neuer anstehen und sich jetzt zu verletzen, wo die WM-Türe offen steht und er die Nummer eins in der deutschen Nationalmannschaft ist, ist brutal", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Ein Neuer-Comeback ist für den 63-Jährigen allerdings nicht die erste Option. Denn: "Für ein Jahr kommt er nach seinem Karriereende sicher nicht zurück, das wäre Blödsinn. Aber ich erachte es nicht als ausgeschlossen, dass er nochmal für Deutschland spielt. Wenn man aber Neuer fragt, dann ist das auch für die WM 2026."

Nagelsmann solle vorerst auf Alexander Nübel oder Oliver Baumann setzen, so Matthäus' Empfehlung: "Im Frühjahr 2025, wenn man dann einige Spiele mehr als Referenz hat und auch besser weiß, wie es um ter Stegens Verfassung steht, könnte man dann mit Neuer sprechen. Ich persönlich gehe aber davon aus, dass ter Stegen spätestens im nächsten Sommer zurückkommt und er dann wieder die Nummer eins beim DFB wird, womit die Option Neuer weg wäre."

Der DFB müsse genau überlegen, wem er das Vertrauen schenkt und stehe vor einer schwierigen Entscheidung, meinte der Weltmeister von 1990.