"Das finde ich ein bisschen skurril": Julian Nagelsmann zieht wegen Toni Kroos Vergleich mit Pep Guardiola

DFB-Team: Pascal Groß startete gegen Ungarn

Bereits im Vorfeld der Partie hatte Nagelsmann auf einer Pressekonferenz angekündigt, dass er "niemanden" brauche, der Kroos ersetzt. "Sondern seine Stärken einbringt." Gleiches gelte auch für Niclas Füllkrug, der für Ilkay Gündogan in die erste Elf rotierte. "Auch Fülle wird nicht spielen wie Ilkay. Das muss er auch nicht, weil der eine Ilkay und der andere Niclas heißt. Deshalb darf jeder machen, was er gut kann und muss niemanden nachahmen", sagte er am Freitag.

Gegen Ungarn begann Groß an der Seite von Robert Andrich auf der Doppelsechs. So sah die komplette Startelf aus: