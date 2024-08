"Genau jetzt der richtige Zeitpunkt": Zeitenwende im DFB-Tor! Manuel Neuer beendet Karriere in der Nationalmannschaft

© getty

Neuer: "Von wegen: Wir hauen uns den Marillenschnaps rein"

Welch eine Karriere. Was wäre bloß möglich gewesen, hätten Neuer nicht immer wieder Verletzungen ereilt? Mittelfußbrüche sind zu nennen, zudem der fatale Unfall beim Tourenski mit einem knappen Jahr Pause 2022.

"Von wegen: Wir hauen uns auf der Hütte den Marillenschnaps rein und rasen runter", erzählte er später darüber. "Das war Training - Regeneration für Körper und Psyche. Ich bin diese Strecke schon zigfach gefahren." Diesmal stürzte er und brach sich den Unterschenkel.

Auch deshalb stellte sich die Frage, was ein Spitzensportler seinem geschundenen Körper noch zumuten will. Neuer hat sie beantwortet - es reicht. Das EM-Aus im Viertelfinale gegen Spanien am 5. Juli bleibt sein letztes Turnierspiel, sicher wird er vom DFB noch einen rauschenden Abschied bekommen. Sein Bayern-Vertrag läuft bis 2025.