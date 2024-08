Neuer DFB-Kapitän: Das ist der Top-Favorit von Bundestrainer Julian Nagelsmann

© Getty

Bekommt Trainerliebling Kimmich den Vorzug vor Bayern-Kapitän Neuer?

Mit Manuel Neuer, der auf Vereinsebene in der Spielführer-Hierarchie vor Kimmich steht, gab es allerdings immer wieder Probleme. Besonders nach der Entlassung seines engen Vertrauten und Trauzeugen Toni Tapalovic als Torwart-Trainer gab Neuer ein nicht autorisiertes Interview, bei dem er die Bayern kritisierte und erzählte: "Mir wurde das Herz rausgerissen."

Zudem ist noch unklar, ob Manuel Neuer überhaupt ein Teil der Nationalmannschaft bleiben wird. Bis zur Nominierung für die nächste Abstellungsperiode soll es eine Entscheidung geben, erklärte DFB-Sportdirektor Rudi Völler am Sonntag.

Die Nagelsmann-Elf trifft sich das nächste Mal Anfang September für zwei Spiele in der Nations League: Am 7. September empfängt der DFB Ungarn in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena, am 10. September geht es für ein Duell gegen die Niederlande nach Amsterdam.

Die DFB-Nominierung dürfte spätestens eine Woche vor den Länderspielen, also Ende August, zu erwarten sein.