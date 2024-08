"Er legt den Finger in die Wunde": Lothar Matthäus nennt neuen DFB-Kapitän und dessen Stellvertreter

Matthäus liegt mit seiner Wahl offenbar auf einer Linie mit Nagelsmann. Kimmich ist laut Sky auch für den Bundestrainer der Favorit auf die Gündogan-Nachfolge.

Gündogan war in 20 Spielen DFB-Kapitän und belegt somit gemeinsam mit Berti Vogts und Willi Schulz Platz 14. Platz eins geht in dieser Rangliste an Matthäus, der in 75 Partien für Deutschland die Binde trug.